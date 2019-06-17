Агент Бэйла назвал «чушью» сообщения о переходе игрока в «Баварию»

Джонатан Барнетт, агент форварда «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к футболистом.
Агент назвал эти сообщения «чушью».
- Ранее The Sun написал о том, что мюнхенский клуб может арендовать футболиста.
- Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма». Контракт Бэйла с истекает в 2022 году.
- В сезоне-2018/19 игрок провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- В концовке сезона Бэйл перестал регулярно попадать в заявку «Реала» на матчи Примеры. Главный тренер команды Зинедин Зидан сказал: «Он достиг здесь многого, но мы не живем прошлым. Сейчас настоящее, и на основании этого я принимаю решения».
- По информации Diario Sport, игрок не хочет уходить из клуба, хотя тренерский штаб дал понять футболисту, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.