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    Владелец «Дерби»: «Мы ясно дали всем понять, что хотим удержать Лэмпарда в клубе»

    Владелец «Дерби» Мелвин Моррис высказался о возможном уходе главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда в «Челси».

    «Мы дали ясно понять всем, но самое главное – Фрэнку, что хотим удержать его на длительный срок.

    Если «Челси» хочет нанять Фрэнка, то в их интересах сделать предложение. В то же время мы будем делать все возможное, чтобы реализовать наши планы на предстоящий сезон и работать с Фрэнком. Он знает, как сильно все, кто связан с клубом, хотят его видеть здесь», – сказал Моррис.

    • ESPN сообщил, что «Челси» предложит Лэмпарду контракт на три года.
    • По данным The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович встретился с Лэмпардом и убедил его возглавить команду.
    • «Челси» должен будет выплатить «Дерби» компенсацию 4 миллиона фунтов стерлингов за расторжение контракта с тренером.
    • Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. С ним клуб трижды выиграл АПЛ, четырежды Кубок Англии, дважды Кубок лиги, а также по одному разу Лигу Европы и Лигу чемпионов.

    Источник: BBC

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