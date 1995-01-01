Владелец «Дерби»: «Мы ясно дали всем понять, что хотим удержать Лэмпарда в клубе»

Владелец «Дерби» Мелвин Моррис высказался о возможном уходе главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда в «Челси».

«Мы дали ясно понять всем, но самое главное – Фрэнку, что хотим удержать его на длительный срок.

Если «Челси» хочет нанять Фрэнка, то в их интересах сделать предложение. В то же время мы будем делать все возможное, чтобы реализовать наши планы на предстоящий сезон и работать с Фрэнком. Он знает, как сильно все, кто связан с клубом, хотят его видеть здесь», – сказал Моррис.