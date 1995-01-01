Владелец «Дерби»: «Мы ясно дали всем понять, что хотим удержать Лэмпарда в клубе»

Владелец «Дерби» Мелвин Моррис высказался о возможном уходе главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда в «Челси».
«Мы дали ясно понять всем, но самое главное – Фрэнку, что хотим удержать его на длительный срок.
Если «Челси» хочет нанять Фрэнка, то в их интересах сделать предложение. В то же время мы будем делать все возможное, чтобы реализовать наши планы на предстоящий сезон и работать с Фрэнком. Он знает, как сильно все, кто связан с клубом, хотят его видеть здесь», – сказал Моррис.
- ESPN сообщил, что «Челси» предложит Лэмпарду контракт на три года.
- По данным The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович встретился с Лэмпардом и убедил его возглавить команду.
- «Челси» должен будет выплатить «Дерби» компенсацию 4 миллиона фунтов стерлингов за расторжение контракта с тренером.
- Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. С ним клуб трижды выиграл АПЛ, четырежды Кубок Англии, дважды Кубок лиги, а также по одному разу Лигу Европы и Лигу чемпионов.