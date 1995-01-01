ESPN: «Челси» предложит Лэмпарду контракт на три года

«Челси» ищет нового главного тренера после ухода Маурицио Сарри. По данным ESPN, на этой неделе клуб сделает официальный запрос в «Дерби» и предложит трехлетний контракт Фрэнку Лэмпарду.

В воскресенье Сарри официально покинул лондонский клуб и возглавил «Ювентус». По данным английских СМИ, Лэмпард – основной кандидат на пост нового главного тренера «Челси»

На прошлой неделе «Дерби» начал переговоры о новом контракте со своим тренером.