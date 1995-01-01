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    ESPN: «Челси» предложит Лэмпарду контракт на три года

    «Челси» ищет нового главного тренера после ухода Маурицио Сарри. По данным ESPN, на этой неделе клуб сделает официальный запрос в «Дерби» и предложит трехлетний контракт Фрэнку Лэмпарду.

    В воскресенье Сарри официально покинул лондонский клуб и возглавил «Ювентус». По данным английских СМИ, Лэмпард – основной кандидат на пост нового главного тренера «Челси»

    На прошлой неделе «Дерби» начал переговоры о новом контракте со своим тренером.

    • По данным The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович встретился с Лэмпардом и убедил его возглавить команду.
    • «Челси» должен будет выплатить «Дерби» компенсацию 4 миллиона фунтов стерлингов за расторжение контракта с тренером.
    • Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. С ним клуб трижды выиграл АПЛ, четырежды Кубок Англии, дважды Кубок лиги, а также по одному разу Лигу Европы и Лигу чемпионов.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7984

      DeStar 3 минуты назад

      Будет интересно конечно, но все-равно не понимаю зачем сарри отпустили.. Ну всего то первый сезон был! да и как конкурировать с сити и ливерпулем? а еще и азар ушел, что будет делать лэмпард? не удивлюсь, если челси будет 6-ым в топ 6, или вообще выпадет из 6-ки.

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