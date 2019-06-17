Бартомеу: «Барселона» никогда не вела переговоров с Гризманном»

Барселона не вела, а журналюги от лица Барса вели и нахер он вам, если уже один раз засал переходить и тем более 28 лет и как сезон показал не стабилен, играет чисто против команд низших слоев, как и Азар, да и сыграет судьбы Коута 100%
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу опроверг информацию о возможном приобретении нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Ранее в «Атлетико» сообщили, что француз продолжит карьеру в каталонском клубе.
«Мы всегда говорили об этом: «Барселона» никогда не вела с ним переговоров, ничего нет. Мы уже видим, как рынок расширяется в эти дни и недели.
Мы проходим через медленный и безопасный процесс. В нашем распоряжении есть весь июнь, июль и август. Мы ведем переговоры и реализуем стратегию.
Также мы обращаем внимание на «Барселону» Б, некоторые игроки которой имеют возможность перейти в главную команду в этом году. Кто-то покинет нас, несколько футболистов придут», – сказал Бартомеу.
- В сезоне-2018/19 Гризманн провел за «Атлетико» 48 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
- В мае 28-летний футболист сообщил, что покинет мадридцев этим летом.
- С 1 июля отступные за форварда снизятся с 200 миллионов евро до 120.
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»
Прошлым летом Месси звонил Гризманну, чтобы убедить его перейти в «Барселону»