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    Прошлым летом Месси звонил Гризманну, чтобы убедить его перейти в «Барселону»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, как сообщалось ранее, может перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.

    По информации СМИ, каталонцы – одни из главных кандидатов на француза, который в конце мая объявил об уходе из «Атлетико» этим летом.

    Как сообщает Daily Star, 28-летний футболист по-прежнему хочет играть в одной команде с Лионелем Месси. «Барселона» вела переговоры с Гризманном летом 2018 года и достигла с ним договоренности, но в итоге форвард все же решил остаться в «Атлетико».

    Источник утверждает, что тогда Гризманну звонил даже Месси. Лидер каталонцев рассказывал французу, как их стили будут дополнять друг друга на поле.

    • На Гризманна также претендует «Манчестер Юнайтед».
    • В данный момент сумма отступных за нападающего составляет 200 миллионов евро. С 1 июля он снизится до 120 миллионов.
    • В сезоне-2018/19 нападающий провел на клубном уровне 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

    Mundo Deportivo: «МЮ» предложит «Атлетико» 106 миллионов за Гризманна и 26 миллионов в год самому игроку

    В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 16:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1496

      SarJr 35 минут назад

      ну теперь видно будет обратный звонок с просьбой гризмана понять, простить и помочь свершиться этому трансферу)))

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