Прошлым летом Месси звонил Гризманну, чтобы убедить его перейти в «Барселону»

ну теперь видно будет обратный звонок с просьбой гризмана понять, простить и помочь свершиться этому трансферу)))
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, как сообщалось ранее, может перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
По информации СМИ, каталонцы – одни из главных кандидатов на француза, который в конце мая объявил об уходе из «Атлетико» этим летом.
Как сообщает Daily Star, 28-летний футболист по-прежнему хочет играть в одной команде с Лионелем Месси. «Барселона» вела переговоры с Гризманном летом 2018 года и достигла с ним договоренности, но в итоге форвард все же решил остаться в «Атлетико».
Источник утверждает, что тогда Гризманну звонил даже Месси. Лидер каталонцев рассказывал французу, как их стили будут дополнять друг друга на поле.
- На Гризманна также претендует «Манчестер Юнайтед».
- В данный момент сумма отступных за нападающего составляет 200 миллионов евро. С 1 июля он снизится до 120 миллионов.
- В сезоне-2018/19 нападающий провел на клубном уровне 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
Mundo Deportivo: «МЮ» предложит «Атлетико» 106 миллионов за Гризманна и 26 миллионов в год самому игроку
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»