Прошлым летом Месси звонил Гризманну, чтобы убедить его перейти в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, как сообщалось ранее, может перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.

По информации СМИ, каталонцы – одни из главных кандидатов на француза, который в конце мая объявил об уходе из «Атлетико» этим летом.

Как сообщает Daily Star, 28-летний футболист по-прежнему хочет играть в одной команде с Лионелем Месси. «Барселона» вела переговоры с Гризманном летом 2018 года и достигла с ним договоренности, но в итоге форвард все же решил остаться в «Атлетико».

Источник утверждает, что тогда Гризманну звонил даже Месси. Лидер каталонцев рассказывал французу, как их стили будут дополнять друг друга на поле.

На Гризманна также претендует «Манчестер Юнайтед».

В данный момент сумма отступных за нападающего составляет 200 миллионов евро. С 1 июля он снизится до 120 миллионов.

В сезоне-2018/19 нападающий провел на клубном уровне 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

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В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»