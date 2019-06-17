Широков: «Лучше уменьшить РПЛ на какое-то время, а потом расширить»

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об инициативе увеличить количество клубов в РПЛ с 16 до 18.

– Как вы восприняли известие о расширении РПЛ до 18 клубов?

– Я уже задавал вопрос, когда на него дадут ответ, тогда можно дискутировать. А так... Где экономика просто интересно и всe. В чем она состоит. Когда больше хороших матчей, тогда есть экономика, а когда у вас еще нет этого, наверное, лучше даже уменьшить РПЛ на какое-то время, а потом расширить.

– Может, с этим связно решение убрать ответные матчи с поздних стадий Кубка России?

– Насколько я слышал, это решение было принято из-за того, что играть некогда. Тогда ещe не было разговоров про 18 клубов. А сейчас оказалось, что играть есть когда. У нас ведь свободен целый декабрь и февраль.

За расширение РПЛ проголосовали все клубы лиги кроме «Спартака».

Окончательное решение по этому вопросу примет исполком РФС.

Черчесов – о расширении РПЛ: «Нужно не просто больше игр, а конкурентоспособных матчей»