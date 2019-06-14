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    Президент «Лиона»: «Менди не мог устоять перед Зиданом»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал о трансфере защитника Ферлана Менди в «Реал».

    «Ферлан пришел из «Гавра», но в первой команде начал играть только в 22 года. Он очень быстро прогрессировал. У нас с Флорентино Пересом хорошие отношения. Это всегда влияет на переговоры. Приглашение Менди – это просьба главного тренера. Ферлан не мог устоять перед Зиданом», – сказал Ола.

    • «Реал» купил французского фулбека за 48 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • Презентация Менди на «Сантьяго Бернабеу» состоится 19 июня.

    Новичок «Реала» Менди в 14 лет из-за артрита передвигался на инвалидной коляске

    Источник: Marca

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