Президент «Лиона»: «Менди не мог устоять перед Зиданом»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал о трансфере защитника Ферлана Менди в «Реал».

«Ферлан пришел из «Гавра», но в первой команде начал играть только в 22 года. Он очень быстро прогрессировал. У нас с Флорентино Пересом хорошие отношения. Это всегда влияет на переговоры. Приглашение Менди – это просьба главного тренера. Ферлан не мог устоять перед Зиданом», – сказал Ола.

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Презентация Менди на «Сантьяго Бернабеу» состоится 19 июня.

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