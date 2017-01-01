Новичок «Реала» Менди в 14 лет из-за артрита передвигался на инвалидной коляске

Мадридский «Реал» за 48 миллионов евро приобрел защитника «Лиона» Ферлана Менди. В детстве у француза были проблемы с самостоятельным передвижением.
В 14 лет у игрока врачи диагностировали артрит – воспаление тазобедренного сустава, из-за чего некоторое время Менди передвигался на инвалидной коляске. Врачи допускали, что занятия футболом придется приостановить, однако спортсмену удалось вылечиться.
- «Лион» купил Менди летом 2017 года у «Гавра» за 5 миллионов евро.
- В минувшем сезоне футболист сыграл в 44 матчах за «Лион», забил три гола и отдал три голевые передачи.
- «Реал» в последнем сезоне Примеры финишировал третьим.