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    «Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»

    Защитник «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал». Испанцы официально объявили о сделке.

    Контракт рассчитан на шесть сезонов, он будет действовать до лета 2025 года. Представление игрока на «Сантьяго Бернабеу» состоится в среду, 19 июня.

    • «Лион» купил Менди летом 2017 года у «Гавра» за 5 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне футболист сыграл в 44 матчах за «Лион», забил три гола и отдал три голевые передачи.
    • «Реал» в последнем сезоне Примеры финишировал третьим.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +143

      BellatrixBlack 21 минуту назад

      да, вот только сумма странная трансфера. 48 вроде миллионов всего, хотя изначально планка стояла многим выше. так и не объяснили деталей...

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