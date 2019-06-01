«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»

Защитник «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал». Испанцы официально объявили о сделке.

Контракт рассчитан на шесть сезонов, он будет действовать до лета 2025 года. Представление игрока на «Сантьяго Бернабеу» состоится в среду, 19 июня.