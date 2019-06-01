«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»

да, вот только сумма странная трансфера. 48 вроде миллионов всего, хотя изначально планка стояла многим выше. так и не объяснили деталей...
Защитник «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал». Испанцы официально объявили о сделке.
Контракт рассчитан на шесть сезонов, он будет действовать до лета 2025 года. Представление игрока на «Сантьяго Бернабеу» состоится в среду, 19 июня.
- «Лион» купил Менди летом 2017 года у «Гавра» за 5 миллионов евро.
- В минувшем сезоне футболист сыграл в 44 матчах за «Лион», забил три гола и отдал три голевые передачи.
- «Реал» в последнем сезоне Примеры финишировал третьим.