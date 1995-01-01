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    Товарищеский матч. «Динамо» забило 11 голов словенскому «Дравограду»

    Товарищеская встреча «Дравоград» – «Динамо» закончилась победой московского клуба со счетом 11:0.

    Изначально команда Дмитрия Хохлова должна была встретиться с «Алюминием». По информации пресс-службы, матч не состоялся по вине команды из Кидричево.

    Товарищеский матч.

    Дравоград (Словения) – Динамо (Россия) – 0:11

    Голы: 0:1 – Жоазиньо, 6; 0:2 – Кардозо, 12; 0:3 – Кардозо, 29; 0:4 – Морозов, 40; 0:5 – Грулев, 54; 0:6 – Грулев, 57; 0:7 – Липовой, 60; 0:8 – Козлов, 65; 0:9 – Темников, 80; 0:10 – Липовой, 82; 0:11 – Липовой, 90.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +553

      ZAITZEFF2011 29 минут назад

      11 голов дровам - это круто!!!

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      Рейтинг: +164

      GSmall 35 минут назад

      Дравоград это сборная России )))

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