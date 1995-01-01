Товарищеский матч. «Динамо» забило 11 голов словенскому «Дравограду»

Товарищеская встреча «Дравоград» – «Динамо» закончилась победой московского клуба со счетом 11:0.

Изначально команда Дмитрия Хохлова должна была встретиться с «Алюминием». По информации пресс-службы, матч не состоялся по вине команды из Кидричево.

Товарищеский матч.

Дравоград (Словения) – Динамо (Россия) – 0:11

Голы: 0:1 – Жоазиньо, 6; 0:2 – Кардозо, 12; 0:3 – Кардозо, 29; 0:4 – Морозов, 40; 0:5 – Грулев, 54; 0:6 – Грулев, 57; 0:7 – Липовой, 60; 0:8 – Козлов, 65; 0:9 – Темников, 80; 0:10 – Липовой, 82; 0:11 – Липовой, 90.