«Динамо» об отмене матча с «Алюминием»: «Соперник подложил нам свинью»

Пресс-служба «Динамо» прокомментировала отмену товарищеского матча со словенским «Алюминем».

«ФК «Алюминий» подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет.

Бело-голубым пришлось в экстренном порядке искать замену, поэтому в воскресенье «Динамо» сыграет с ФК «Дравоград». Время и место — те же», — написано в сообщении московского клуба.

«Динамо» проводит тренировочный сбор в Австрии.

Команда Дмитрия Хохлова завершила сезон в РПЛ на 12 месте.