Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Динамо» об отмене матча с «Алюминием»: «Соперник подложил нам свинью»

    Пресс-служба «Динамо» прокомментировала отмену товарищеского матча со словенским «Алюминем».

    «ФК «Алюминий» подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет.

    Бело-голубым пришлось в экстренном порядке искать замену, поэтому в воскресенье «Динамо» сыграет с ФК «Дравоград». Время и место — те же», — написано в сообщении московского клуба.

    • «Динамо» проводит тренировочный сбор в Австрии.
    • Команда Дмитрия Хохлова завершила сезон в РПЛ на 12 месте.

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71723
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru