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    Гончаренко: «Игры в кубке «Матч Премьер» – неплохо, потому что с этими соперниками мы встретимся в чемпионате»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход команды из отпуска.

    Сегодня, 16-го июня, московский клуб провел тренировку в Ватутинках. 25-го июня команда вылетит в Австрию, где до 7-го июля пройдет Кубок «Матч Премьер».

    – Виктор Михайлович, вот и началась подготовка к сезону. Как настроение у ребят, не мало ли было у них времени на отдых?

    – Наверное, всем футболистам хочется отдыхать чуть побольше, но для работы это ощущение очень хорошее. Ребята с отличным настроением вышли на тренировку – пускай пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьезной работы.

    – Расскажите, пожалуйста, вкратце о планах на этот сбор.

    – Первое, что должно быть – именно ощущение сбора, несмотря на то, что мы находимся на своей базе. Будем проводить здесь по две тренировки в день вплоть до вылета нашей команды в Австрию. Работа будет та же, что ведется каждый год: утром – техника и тактика, вечером – общая силовая выносливость.

    – Какая степень свободы будет у ваших футболистов? Наверняка ребята уже попросили дать им возможность проводить вечера с семьями…

    – Свобода была в отпуске, сейчас футболисты должны быть озабочены питанием, отдыхом и тренировками. Мы проводим два занятия, затем у нас ужин, и мы остаемся здесь, на базе, чтобы подготовиться к завтрашней тренировке.

    – Какова роль в подготовке к сезону Кубка «Матч Премьер»?

    – Если говорить о Катаре, в который мы не поехали, там была другая ситуация: нам не хотелось уезжать из Испании, где в Кампоаморе у нас очень хорошие условия для работы. Этот турнир проводится в Австрии в те сроки, когда нам нужно играть – может быть, плюс-минус один день, но это не столь принципиально. У нас запланированы матчи с «Краснодаром», «Ростовом» и «Спартаком», что тоже неплохо, потому что потом именно с этими соперниками мы встретимся в чемпионате.

    • В третьем сезоне под руководством белорусского специалиста ЦСКА занял четвертое место в таблице РПЛ.
    • Сообщалось об отказе Гончаренко возглавить национальную сборную Белоруссии.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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