ЦСКА провел первую тренировку после отпуска. Дзагоев работал с мячом

Еще молодежь подтягивают, хорошо) Будем посмотреть.
ЦСКА вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе в Ватутинках.
«Команда тренируется без сборников, которые получили после матчей национальных команд отдых.
По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев. Также продолжает восстанавливаться Алан Дзагоев.
К тренировкам основы привлекли двух игроков молодежки: Илью Вострикова и Данилу Янова.
Первый сбор команда проведет в Ватутинках, а затем отправится в Австрию. Вылет запланирован на 25 июня», – говорится в сообщении пресс-службы клубов.
- 28-летний Дзагоев не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена. Известно об интересе к полузащитнику со стороны мексиканского «Тигрес УАНЛ».
- Команда Виктора Гончаренко завершила сезон Премьер-лиги на четвертом месте в таблице.
- С 26-го июня по 7-е июля в Австрии пройдет Кубок Матч Премьер. Участие также примут «Краснодар», «Спартак» и «Ростов».