ЦСКА провел первую тренировку после отпуска. Дзагоев работал с мячом

ЦСКА вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе в Ватутинках.

«Команда тренируется без сборников, которые получили после матчей национальных команд отдых.

По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев. Также продолжает восстанавливаться Алан Дзагоев.

К тренировкам основы привлекли двух игроков молодежки: Илью Вострикова и Данилу Янова.

Первый сбор команда проведет в Ватутинках, а затем отправится в Австрию. Вылет запланирован на 25 июня», – говорится в сообщении пресс-службы клубов.