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    ЦСКА провел первую тренировку после отпуска. Дзагоев работал с мячом

    ЦСКА вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе в Ватутинках.

    «Команда тренируется без сборников, которые получили после матчей национальных команд отдых.

    По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев. Также продолжает восстанавливаться Алан Дзагоев.

    К тренировкам основы привлекли двух игроков молодежки: Илью Вострикова и Данилу Янова.

    Первый сбор команда проведет в Ватутинках, а затем отправится в Австрию. Вылет запланирован на 25 июня», – говорится в сообщении пресс-службы клубов.

    • 28-летний Дзагоев не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена. Известно об интересе к полузащитнику со стороны мексиканского «Тигрес УАНЛ».
    • Команда Виктора Гончаренко завершила сезон Премьер-лиги на четвертом месте в таблице.
    • С 26-го июня по 7-е июля в Австрии пройдет Кубок Матч Премьер. Участие также примут «Краснодар», «Спартак» и «Ростов».

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1694

      SunRomeS 1 час назад

      Еще молодежь подтягивают, хорошо) Будем посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +416

      Muboraksho 1 час назад

      Дядя Алан желаем Вам здоровья. ЦСКА успехов в новом сезоне.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1652

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ошибка Ганчара была в выстраивании игры через Алана,до его травмы играли очень хорошо, но вот видимо Ганчар забыл что Алан очень травматичный

      1
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      Рейтинг: +366

      shikari__ > InterMilLano1908 1 час назад

      а чего ж ты ему об этом не напомнил? как он мог через него что то выстраивать, если он в сумме 7 матчей в чемпионате сыграл и в самом начале сезона уже травмировался?

      0
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      Рейтинг: +1652

      InterMilLano1908 > shikari__ 1 час назад

      Ну так до егл травмы и играли хорошо и не 7 матчей...сейчас я позвоню бабаеву и он тебя в рот ******

      0
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      Рейтинг: +366

      shikari__ > InterMilLano1908 59 минут назад

      не усрись. в прошлых сезонах и через Головина игра шла хорошо, но Гончаренко забыл видимо что его продали))

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