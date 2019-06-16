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    Лодыгин: «Поеду играть даже в средний европейский клуб. Просто так сидеть и получать зарплату я не могу»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин заявил о намерении покинуть клуб этим летом.

    Контракт 29-летнего футболиста с петербуржцами истекает 30 июня. Втору половину сезона-2018/19 российский вратарь провел в аренде в «Олимпиакосе».

    «С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал, думал и решил, что надо что-то менять. Поэтому мы не продлевали контракт, и, скорее всего, так и будет – я стану свободным агентом.

    Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать, потому что еще даже трансферное окно не открылось. Все впереди, посмотрим, какие предложения будут, будем рассматривать. Самое главное – перейти туда, где я буду играть.

    Когда я возвращался в Грецию, я просто хотел перезагрузиться и думал, что, даже если не буду играть, в Греции я успокоюсь, потому что последнее время у меня было достаточно тяжелое и психологически, и в общем. Поэтому, когда я перешел в «Олимпиакос», я чувствовал себя спокойно. Но начались игры, и было логично, что играл вратарь, который находится в команде последние восемь месяцев. Было тяжелое время для клуба, решалось абсолютно все. У меня не было достаточно игрового времени, и тогда я еще раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Я начинаю с ума сходить.

    Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то. Потому что я еще раз понял, что это точно не мое», – сказал Лодыгин.

    • Лодыгин перешел в «Зенит» из «Ксанти» в 2013 году за 800 тысяч евро.
    • Голкипер провел за команду из Санкт-Петербурга 164 матча (71 – на ноль) и пропустил 157 голов.
    • В составе «Зенита» вратарь стал двукратным чемпионом России.

    Лодыгин в первом матче за «Олимпиакос» пропустил после единственного удара в створ. Его команда вылетела из Кубка Греции

    «Зенит» упомянул о Лодыгине, Терентьеве и Кокорине на чемпионской футболке. Они сыграли 85 минут на троих

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2780

      BarStep 6 минут назад

      Динамо Брянск например... А что..

      0
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      Рейтинг: +1304

      Бухбух 26 минут назад

      Быстров бы так никогда не сказал.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +959

      olic29ivica 37 минут назад

      Даже))))))

      -1
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      Рейтинг: +3145

      порт 58 минут назад

      Давай в свинарник, сейчас там как раз идёт закупка вратарей.

      0
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      Рейтинг: +156

      GSmall 1 час назад

      Лодыгин вратарь топ уровня.Но с психологией у него действительно проблемы.Если сможет исправить себя изнутри,то даже лучшие клубы будут рады его приезду.Удачи Юре в любом случае.

      0
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      Рейтинг: +703

      латунный сепаратист 1 час назад

      в спартак иди

      -1
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      Рейтинг: +6080

      Вомбат 1 час назад

      Правильный мужик. Команда среднего уровня для него найдется.

      -2
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      Рейтинг: +2489

      САДЫЧОК 1 час назад

      Конечно , Лодыгин средний вратарь...но хотя бы с мозгами , в отличии от Лунева !

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