Лодыгин: «Поеду играть даже в средний европейский клуб. Просто так сидеть и получать зарплату я не могу»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин заявил о намерении покинуть клуб этим летом.

Контракт 29-летнего футболиста с петербуржцами истекает 30 июня. Втору половину сезона-2018/19 российский вратарь провел в аренде в «Олимпиакосе».

«С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал, думал и решил, что надо что-то менять. Поэтому мы не продлевали контракт, и, скорее всего, так и будет – я стану свободным агентом.

Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать, потому что еще даже трансферное окно не открылось. Все впереди, посмотрим, какие предложения будут, будем рассматривать. Самое главное – перейти туда, где я буду играть.

Когда я возвращался в Грецию, я просто хотел перезагрузиться и думал, что, даже если не буду играть, в Греции я успокоюсь, потому что последнее время у меня было достаточно тяжелое и психологически, и в общем. Поэтому, когда я перешел в «Олимпиакос», я чувствовал себя спокойно. Но начались игры, и было логично, что играл вратарь, который находится в команде последние восемь месяцев. Было тяжелое время для клуба, решалось абсолютно все. У меня не было достаточно игрового времени, и тогда я еще раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Я начинаю с ума сходить.

Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то. Потому что я еще раз понял, что это точно не мое», – сказал Лодыгин.

Лодыгин перешел в «Зенит» из «Ксанти» в 2013 году за 800 тысяч евро.

Голкипер провел за команду из Санкт-Петербурга 164 матча (71 – на ноль) и пропустил 157 голов.

В составе «Зенита» вратарь стал двукратным чемпионом России.

Лодыгин в первом матче за «Олимпиакос» пропустил после единственного удара в створ. Его команда вылетела из Кубка Греции

«Зенит» упомянул о Лодыгине, Терентьеве и Кокорине на чемпионской футболке. Они сыграли 85 минут на троих