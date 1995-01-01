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    Goal: Каррера – кандидат на пост тренера «Ювентуса». Его помощником может стать Пирло

    По информации Goal, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Массимо Карреры на пост главного тренера.

    Помощником 55-летнего специалиста может стать экс-полузащитник туринской команды Андреа Пирло.

    Приоритетом «Ювентуса» остается Маурицио Сарри, но итальянский клуб пока не может договориться с «Челси» о компенсации за 60-летнего тренера, который уже согласовал контракт с туринцами.

    • С августа 2016-го по октябрь 2018 года Каррера возглавлял «Спартак» и привел его к победе в РПЛ и Суперкубке России.
    • В своей игровой карьере Каррера выступал за «Ювентус» с 1991-го по 1996 год.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +775

      Den Bull 25 минут назад

      не может.

      0
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      Рейтинг: +1496

      SarJr 32 минуты назад

      ну щас как и в челси по-модному и современному сарри не дадут достаточно времени, он провалится и тогда вот уже будет возможность снова рассматривать карреру)

      0
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      Рейтинг: +98

      Avitaminoz 47 минут назад

      Увы, но вот минуту назад, официально подтвердили Сарри

      1
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      Рейтинг: +4490

      батог 1 час назад

      Массимо чтоб все срослось !!!!

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      Рейтинг: +6184

      vka1970 1 час назад

      У Массимо большое будущее.
      Если он умудрился вопреки всему сделать из нас чемпиона, то там ему будет значительно легче.Там не надо отвлекаться на около футбольные новости и вороватый менеджмент.Удачи!

      4
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      Рейтинг: +432

      FENIX-SL 1 час назад

      А НЕ НАОБОРОТ?
      "карелла верим" сейчас налетят на меня
      ЧЕМПИОНСТВО ТО ПРИНЕС В РОДНОЙ СВИНАРНИК
      А ЧЕ ТЕПЕРЬ НЕ В ЮВЕ ТО?

      1
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      Рейтинг: +19591

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Почему нет, он родной для Юве. Надеюсь усвоил спартаковский опыт и дурить больше не будет.

      -3
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      Рейтинг: +358

      dimmmka 1 час назад

      Было бы интересно посмотреть на карреру в юве.

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