Goal: Каррера – кандидат на пост тренера «Ювентуса». Его помощником может стать Пирло

По информации Goal, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Массимо Карреры на пост главного тренера.

Помощником 55-летнего специалиста может стать экс-полузащитник туринской команды Андреа Пирло.

Приоритетом «Ювентуса» остается Маурицио Сарри, но итальянский клуб пока не может договориться с «Челси» о компенсации за 60-летнего тренера, который уже согласовал контракт с туринцами.