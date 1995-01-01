Goal: Каррера – кандидат на пост тренера «Ювентуса». Его помощником может стать Пирло

не может.
По информации Goal, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Массимо Карреры на пост главного тренера.
Помощником 55-летнего специалиста может стать экс-полузащитник туринской команды Андреа Пирло.
Приоритетом «Ювентуса» остается Маурицио Сарри, но итальянский клуб пока не может договориться с «Челси» о компенсации за 60-летнего тренера, который уже согласовал контракт с туринцами.
- С августа 2016-го по октябрь 2018 года Каррера возглавлял «Спартак» и привел его к победе в РПЛ и Суперкубке России.
- В своей игровой карьере Каррера выступал за «Ювентус» с 1991-го по 1996 год.