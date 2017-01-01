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    Салах отказался от перехода в «Реал» и «Ювентус», но сказал «Ливерпулю», что может уйти через год

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался покидать команду этим летом.

    По информации The Mirror, мерсисайдцы получили предложения по египтянину от «Реала» и «Ювентуса» в размере 150 миллионов фунтов стерлингов. Тем не менее футболист считает, что сейчас не время уходить. Он хочет помочь «Ливерпулю» выиграть АПЛ в новом сезоне.

    При этом форвард заявил клубному руководству, что пересмотрит свое будущее следующим летом.

    • Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за 42 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне нападающий провел на клубном уровне 52 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 13 результативных передач.
    • Контракт африканского игрока с английским клубом рассчитан до 2023 года.

    Появление Салаха в «Ливерпуле» ослабило исламофобию в городе и ближайших графствах

    Салах стал пятым африканцем, забившим в финале Лиги чемпионов

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar 23 минуты назад

      салах в реал может уйти следующим летом если захочет реал и он но в ювентус это явно понижение для него))))) да и денег у ювентуса таких отрадясь не было !

      0
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      Рейтинг: +30089

      portero 29 минут назад

      Ливеру надо АПЛ выиграть, но смогут ли????
      когда если не сейчас!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar > portero 24 минуты назад

      не знай ! врядли . они лч то выиграли будучи явно никаким фаворитом ! из группы то лч еле выползли. фактор везения в лч присутствовал !

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