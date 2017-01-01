Салах отказался от перехода в «Реал» и «Ювентус», но сказал «Ливерпулю», что может уйти через год

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался покидать команду этим летом.

По информации The Mirror, мерсисайдцы получили предложения по египтянину от «Реала» и «Ювентуса» в размере 150 миллионов фунтов стерлингов. Тем не менее футболист считает, что сейчас не время уходить. Он хочет помочь «Ливерпулю» выиграть АПЛ в новом сезоне.

При этом форвард заявил клубному руководству, что пересмотрит свое будущее следующим летом.

Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за 42 миллиона евро.

В прошлом сезоне нападающий провел на клубном уровне 52 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 13 результативных передач.

Контракт африканского игрока с английским клубом рассчитан до 2023 года.

Появление Салаха в «Ливерпуле» ослабило исламофобию в городе и ближайших графствах

Салах стал пятым африканцем, забившим в финале Лиги чемпионов