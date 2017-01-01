Появление Салаха в «Ливерпуле» ослабило исламофобию в городе и ближайших графствах

Да и назвать Чмыряха мусульманином сложно.После того пенальти и радости ,что другому мусульманину не зачто засчитали руку,Ислам у него на нуле
Научная группа IPL (Immigration Policy Lab), чей профиль – изучение иммиграционной политики и решение проблем беженцев, пришла к выводу, что после перехода Мохамеда Салаха из «Ромы» в «Ливерпуль» в одноименном городе и в графстве Мерсисайд снизился процент преступлений экстремистской направленности на 18,9%.
Чтобы подтвердить этот тезис преподаватели и студенты воспользовались данными 25 городских полицейских отделений.
Кроме того, научная группа обработала более 15 миллионов твитов до перехода Салаха в «Ливерпуль» и сделала умозаключение, что общее антимусульманское настроение ослабло с 7,2% до 3,4%.
Еще один тезис, доказанный IPL – повышение интереса к исламу со стороны болельщиков «Ливерпуля» разных вероисповеданий. Лишь после опроса более восьми тысяч болельщиков английского клуба научная группа пришла к данному выводу.
- Египтянин перешел в английский клуб летом 2017 года.
- С тех пор Салах сыграл в 107 матчах за «Ливерпуль», забил 71 гол и отдал 29 голевых передач.