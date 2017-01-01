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    Появление Салаха в «Ливерпуле» ослабило исламофобию в городе и ближайших графствах

    Научная группа IPL (Immigration Policy Lab), чей профиль – изучение иммиграционной политики и решение проблем беженцев, пришла к выводу, что после перехода Мохамеда Салаха из «Ромы» в «Ливерпуль» в одноименном городе и в графстве Мерсисайд снизился процент преступлений экстремистской направленности на 18,9%.

    Чтобы подтвердить этот тезис преподаватели и студенты воспользовались данными 25 городских полицейских отделений.

    Кроме того, научная группа обработала более 15 миллионов твитов до перехода Салаха в «Ливерпуль» и сделала умозаключение, что общее антимусульманское настроение ослабло с 7,2% до 3,4%.

    Еще один тезис, доказанный IPL – повышение интереса к исламу со стороны болельщиков «Ливерпуля» разных вероисповеданий. Лишь после опроса более восьми тысяч болельщиков английского клуба научная группа пришла к данному выводу.

    • Египтянин перешел в английский клуб летом 2017 года.
    • С тех пор Салах сыграл в 107 матчах за «Ливерпуль», забил 71 гол и отдал 29 голевых передач.

    Источник: «Гол»

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    Сегодня, 08:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +84

      GSmall 22 минуты назад

      Да и назвать Чмыряха мусульманином сложно.После того пенальти и радости ,что другому мусульманину не зачто засчитали руку,Ислам у него на нуле

      0
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      Рейтинг: +84

      GSmall 25 минут назад

      А Мане мусульманина типа не было ?

      0
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      Рейтинг: +12978

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Несерьёзно! Имя хорошего игрока смешали с коньюктурными измышлениями.

      0
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      Рейтинг: +1124

      Бомбардиръ 1 час назад

      После забитого гола Салах делает поклон трибуне как богу и угождает ему)

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      Рейтинг: +323

      Звезда запаса 1 час назад

      Будет плохо играть - исламофобия зашкалит.

      0
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      Рейтинг: +598

      Mr Abdullaev 1 час назад

      Сильная религия!

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    • ...
      Рейтинг: +439

      Niko 2 часа назад

      Достойно!

      1
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      Рейтинг: +3881

      Агасфер 2 часа назад

      Ничего,подъедут пару десятков тысяч беглых земель и исправят эту нездоровую тенденцию.

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