«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, если «Ньюкасл» не предложит больше

«Эвертон» готов расстаться с полузащитником Николой Влашичем в летнее трансферное окно.

Прошлый сезон 21-летний футболист провел в аренде в ЦСКА. По информации The Sun, москвичи предложили английскому клубу 12 миллионов фунтов стерлингов (около 13,5 миллиона евро) за хорвата.

Ливерпульцы готовы отпустить хавбека в Москву на постоянной основе, но, в свою очередь, ждут предложения от «Ньюкасла». Если оно будет лучше, Влашича продадут туда.

«Ньюкасл» предложений пока не делал, так как еще не определился с трансферными целями на лето.

В сезоне-2018/19 Влашич провел за ЦСКА 31 игру, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Влашича в 20 миллионов евро.

Агент Влашича – о будущем игрока: «Мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всe, что я могу сейчас сказать»

ЦСКА после 30 июня может объявить о выкупе прав на Влашича