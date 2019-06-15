Азар: «Я начал смотреть футбол из-за Зидана. Первое воспоминание – гол в ворота «Байера»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.

«Я начал смотреть футбол из-за Зидана. Живя в Бельгии, из-за него я болел за сборную Франции. Первое воспоминание о нем – удар с лета в ворота «Байера».

А теперь мы будем работать вместе. Это особенное чувство», – Marca цитирует 28-летнего Азара.

Экс-полузащитник «Реала» Зидан забил леверкузенскому клубу в финале ЛЧ-2001/02 (2:1). В 2009-м году издание The Guardian признало гол лучшим в истории турнира.