«Ливерпуль» поздравил Клоппа с 52-летием

Сегодня, 16-го июня, главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу исполнилось 52 года.

«С днем рождения, босс!» – подписала клубная пресс-служба графику с изображением немца.

Специалист возглавил английский клуб в октябре 2015-го года. В его дебютном сезоне команда вышла в финал Лиги Европы, где уступила «Севилье» – 1:3. В финале Лиги чемпионов-2017/18 ливерпульцы с таким же счетом проиграли «Реалу».

В прошлом сезоне команда заняла второе место в Премьер-лиге, проиграв чемпиону «Манчестер Сити» одно очко. В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0). Трофей стал для Клоппа первым за время работы в клубе.