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    «Ливерпуль» поздравил Клоппа с 52-летием

    Сегодня, 16-го июня, главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу исполнилось 52 года.

    «С днем рождения, босс!» – подписала клубная пресс-служба графику с изображением немца.

    Специалист возглавил английский клуб в октябре 2015-го года. В его дебютном сезоне команда вышла в финал Лиги Европы, где уступила «Севилье» – 1:3. В финале Лиги чемпионов-2017/18 ливерпульцы с таким же счетом проиграли «Реалу».

    В прошлом сезоне команда заняла второе место в Премьер-лиге, проиграв чемпиону «Манчестер Сити» одно очко. В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0). Трофей стал для Клоппа первым за время работы в клубе.

    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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