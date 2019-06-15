Яя Туре подпишет контракт с китайским клубом. Он мог перейти в «Тамбов»

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре перейдет в китайский «Циндао Хайню».

Ранее 36-летний ивуариец прилетел в Циндао для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом второго дивизиона страны.

В мае сообщалось о возможном трансфере Туре в «Тамбов». Его агент Дмитрий Селюк сказал, что хавбек мог войти в число легионеров, которых он был готов привести в команду-дебютанта РПЛ.