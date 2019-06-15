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    Яя Туре подпишет контракт с китайским клубом. Он мог перейти в «Тамбов»

    Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре перейдет в китайский «Циндао Хайню».

    Ранее 36-летний ивуариец прилетел в Циндао для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом второго дивизиона страны.

    В мае сообщалось о возможном трансфере Туре в «Тамбов». Его агент Дмитрий Селюк сказал, что хавбек мог войти в число легионеров, которых он был готов привести в команду-дебютанта РПЛ.

    • Первую половину прошлого сезона Туре провел в «Олимпиакосе». Игрок провел на поле пять матчей, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Sina

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