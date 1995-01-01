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    «Парма» ведет переговоры с Балотелли

    Форвард Марио Балотелли может подписать контракт с «Пармой», сообщает журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

    «Парма» хочет заключить соглашение с форвардом, но стороны не могут договориться о деталях контракта. Сообщается, что финансовые запросы Балотелли выше, чем предложение клуба.

    • В начале июня форвард сказал, что для него «было бы честью» играть за «Парму».
    • В прошедшем сезоне футболист выступал за «Ниццу» и «Марсель».
    • Он сыграл в десяти матчах Лиги 1 за «Ниццу» и отдал одну голевую передачу.
    • За «Марсель» Балотелли провел 15 игр и забил восемь голов.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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