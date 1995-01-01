«Парма» ведет переговоры с Балотелли

Форвард Марио Балотелли может подписать контракт с «Пармой», сообщает журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
«Парма» хочет заключить соглашение с форвардом, но стороны не могут договориться о деталях контракта. Сообщается, что финансовые запросы Балотелли выше, чем предложение клуба.
- В начале июня форвард сказал, что для него «было бы честью» играть за «Парму».
- В прошедшем сезоне футболист выступал за «Ниццу» и «Марсель».
- Он сыграл в десяти матчах Лиги 1 за «Ниццу» и отдал одну голевую передачу.
- За «Марсель» Балотелли провел 15 игр и забил восемь голов.