Нападающий Марио Балотелли выступил на мероприятии в Парме, посвященному проблеме расизма, и ответил на вопрос о своем будущем. Летом у футболиста истекает контракт с «Марселем».

«Я еще не принял решение и не говорил о будущем с моим агентом.

«Парма»? Для меня было бы честью играть за нее», – сказал Балотелли.