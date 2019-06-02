Балотелли : ФК Коломна???? Было бы честью играть за нее....
Нападающий Марио Балотелли выступил на мероприятии в Парме, посвященному проблеме расизма, и ответил на вопрос о своем будущем. Летом у футболиста истекает контракт с «Марселем».
«Я еще не принял решение и не говорил о будущем с моим агентом.
«Парма»? Для меня было бы честью играть за нее», – сказал Балотелли.
- В прошедшем сезоне футболист выступал за «Ниццу» и «Марсель».
- Он сыграл в десяти матчах Лиги 1 за «Ниццу» и отдал одну голевую передачу.
- За «Марсель» Балотелли провел 15 игр и забил восемь голов.
- Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Брешию».