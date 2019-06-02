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    Балотелли – о возможном трансфере в «Парму»: «Для меня было бы честью играть за нее»

    Нападающий Марио Балотелли выступил на мероприятии в Парме, посвященному проблеме расизма, и ответил на вопрос о своем будущем. Летом у футболиста истекает контракт с «Марселем».

    «Я еще не принял решение и не говорил о будущем с моим агентом.

    «Парма»? Для меня было бы честью играть за нее», – сказал Балотелли.

    • В прошедшем сезоне футболист выступал за «Ниццу» и «Марсель».
    • Он сыграл в десяти матчах Лиги 1 за «Ниццу» и отдал одну голевую передачу.
    • За «Марсель» Балотелли провел 15 игр и забил восемь голов.
    • Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Брешию».

    Источник: Football Italia

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    02.06.2019 21:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +632

      Мы ЦСКА 2 часа назад

      Балотелли : ФК Коломна???? Было бы честью играть за нее....

      0
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      Рейтинг: +212

      Вальдемар IV 10 часов назад

      оставался бы там, у нас за сезон столько забивают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Lilipyt 12 часов назад

      Уже не знает, куда податься. В РПЛ может неплохо заработать и напрягаться не придется. Хотя он и так не напрягается xD

      2
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    • ...
      Рейтинг: +63

      GSmall 13 часов назад

      Эх ,надеюсь Парма покажет себя в скором времени.Может Ред Бул обратит хоть внимание)

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