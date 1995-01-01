«ПСЖ» попробует подписать Доннарумму за 60 миллионов

«ПСЖ» интересуется голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на туринскую газету La Stampa.

Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро. Над трансфером будет работать новый спортивный директор парижан Леонардо. В прошлом сезоне он работал в «Милане» и знает о сложной финансовой ситуации в клубе. По его мнению, после предложения «ПСЖ» миланский клуб может согласиться на трансфер.