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    Доннарумма летом может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

    Как сообщает Football Italia, главным претендентом на итальянца считается «ПСЖ», который готов заплатить за него 50 миллионов евро.

    Парижане сделают предложение «Милану» о переходе 20-летнего футболиста, если команда не добудет путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона Серии А.

    Другим претендентом на Доннарумму является «Манчестер Юнайтед», который ищет замену для Давида Де Хеа.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 07:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 4 часа назад

      Чем Ареоля хуже Доннаруммы? а Де Хеа замена нужна только в случае его ухода, в чём есть большие сомнения. И уж точно итальянец не лучшая для этого кандидатура.

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