Федотов: «Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – преступление»

Из-за несоответствия домашнего стадиона регламенту «Оренбург» домашние матчи сезона-2019/20 проведет в Самаре. Оренбургская арена не вмещает необходимые 10 тысяч человек. Ситуацию прокомментировал главный тренер команды Владимир Федотов.

– Как восприняли то, что в следующем сезоне «Оренбург» будет проводить домашние матчи в Самаре?

– Конечно, отрицательно. Как еще это можно воспринимать? Надеемся на здравый смысл. Футбол же есть не только в Москве. Да, сейчас у нас нет стадиона, который подходил бы под регламент и вмещал бы десять тысяч.

Но наша 8-тысячная арена заполняется. На домашних матчах классная футбольная атмосфера. Значит, можно сделать поправку в регламенте относительно минимальной вместимости в РПЛ. Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – это преступление! Пока лицензирование не прошли, в качестве резервного заявлен стадион в Самаре. Однако хочется верить, что справедливость будет восстановлена.