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    Федотов: «Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – преступление»

    Из-за несоответствия домашнего стадиона регламенту «Оренбург» домашние матчи сезона-2019/20 проведет в Самаре. Оренбургская арена не вмещает необходимые 10 тысяч человек. Ситуацию прокомментировал главный тренер команды Владимир Федотов.

    – Как восприняли то, что в следующем сезоне «Оренбург» будет проводить домашние матчи в Самаре?

    – Конечно, отрицательно. Как еще это можно воспринимать? Надеемся на здравый смысл. Футбол же есть не только в Москве. Да, сейчас у нас нет стадиона, который подходил бы под регламент и вмещал бы десять тысяч.

    Но наша 8-тысячная арена заполняется. На домашних матчах классная футбольная атмосфера. Значит, можно сделать поправку в регламенте относительно минимальной вместимости в РПЛ. Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – это преступление! Пока лицензирование не прошли, в качестве резервного заявлен стадион в Самаре. Однако хочется верить, что справедливость будет восстановлена.

    • В прошлом сезоне РПЛ «Оренбургу» не хватило трех очков, чтобы попасть в Лигу Европы.
    • Минувший сезон стал для оренбуржцев первым после выхода из ФНЛ.
    • В первом туре нового сезона РПЛ «Оренбург» в гостях сыграет с «Ростовом».

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +835

      CSKA471 29 минут назад

      Бред

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      Рейтинг: +2321

      пряник929 1 час назад

      А кто выдумал эти нормы??????

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      Рейтинг: +1142

      Axe111 1 час назад

      А в прошедшем сезоне он соответствовал нормам???????? Рфс помойка

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