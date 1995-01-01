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    Дзюба – об игре с Испанией: «Газинский и Дзагоев кричали, что Фурик два пенальти возьмет. Так и получилось»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба в честь годовщины с начала чемпионата мира-2018 вспомнил матч 1/8 финала против Испании. Россияне прошли в следующую стадию благодаря победе в серии пенальти.

    «Пенальти в первом тайме должен был бить Сергей Игнашевич, но он мне сказал пробить. И у меня вся карьера перед глазами. Эмоциональный момент.

    VAR еще нам помог – испанцы сразу окучили судью и додавили бы. А ему в ухо подсказали, что рука. Я подошел, не могу же отказаться – не простил бы себе.

    С каждой минутой появлялась уверенность, что получится. Дотерпели до пенальти. Помню, Юрик Газинский и Алан Дзагоев кричали, что Фурик (Игорь Акинфеевприм. «Бомбардир») два возьмет. Так и получилось», – рассказал игрок.

    • Дзюба на чемпионате мира-2018 провел пять матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
    • Единственный гол в основное время матча с испанцами забил именно Дзюба.
    • Сейчас сборная России занимает второе место в отборочной группе Евро-2020.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11031

      ВетеR 11 минут назад

      Нет новостей футбольных, так решили перлы Дзю постить ))
      Горе-сайт и горе-новости ))

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