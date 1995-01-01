Дзюба – об игре с Испанией: «Газинский и Дзагоев кричали, что Фурик два пенальти возьмет. Так и получилось»

Нападающий сборной России Артем Дзюба в честь годовщины с начала чемпионата мира-2018 вспомнил матч 1/8 финала против Испании. Россияне прошли в следующую стадию благодаря победе в серии пенальти.

«Пенальти в первом тайме должен был бить Сергей Игнашевич, но он мне сказал пробить. И у меня вся карьера перед глазами. Эмоциональный момент.

VAR еще нам помог – испанцы сразу окучили судью и додавили бы. А ему в ухо подсказали, что рука. Я подошел, не могу же отказаться – не простил бы себе.

С каждой минутой появлялась уверенность, что получится. Дотерпели до пенальти. Помню, Юрик Газинский и Алан Дзагоев кричали, что Фурик (Игорь Акинфеев – прим. «Бомбардир») два возьмет. Так и получилось», – рассказал игрок.