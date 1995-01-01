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    Дзюба: «В сборной России был мини-траур, когда узнали, что вышли на Испанию»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о чувствах, которые были в команде перед 1/8 финала чемпионата мира-2018. В том матче россияне в серии пенальти прошли сборную Испании.

    «Пилот самолета сначала объявил, что выходим на Португалию. Мы обрадовались; думали, что с португальцами будет легче. Португалия тоже очень хороша, но больше уповает на Криштиану Роналду. Очень обрадовались.

    Буквально через 10-15 минут пилот исправился: «Извините, я ошибся, выходите на Испанию». Наступил мини-траур, но потом Станислав Черчесов сказал, что с испанцами у нас больше шансов. Все напряглись – типа «С чего?».

    Он по полочкам разобрал: тренера сменили, в команде дисбаланс. Если будем единым кулаком, у нас будут шансы. Все и получилось. Тренерский штаб предложил модель, мы под нее адаптировались, дотерпели на зубах, на характере», – сказал игрок.

    • Дзюба на чемпионате мира-2018 провел пять матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
    • Единственный гол в основное время матча с испанцами забил именно Дзюба.
    • Сейчас сборная России занимает второе место в отборочной группе Евро-2020.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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