Дзюба: «В сборной России был мини-траур, когда узнали, что вышли на Испанию»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о чувствах, которые были в команде перед 1/8 финала чемпионата мира-2018. В том матче россияне в серии пенальти прошли сборную Испании.

«Пилот самолета сначала объявил, что выходим на Португалию. Мы обрадовались; думали, что с португальцами будет легче. Португалия тоже очень хороша, но больше уповает на Криштиану Роналду. Очень обрадовались.

Буквально через 10-15 минут пилот исправился: «Извините, я ошибся, выходите на Испанию». Наступил мини-траур, но потом Станислав Черчесов сказал, что с испанцами у нас больше шансов. Все напряглись – типа «С чего?».

Он по полочкам разобрал: тренера сменили, в команде дисбаланс. Если будем единым кулаком, у нас будут шансы. Все и получилось. Тренерский штаб предложил модель, мы под нее адаптировались, дотерпели на зубах, на характере», – сказал игрок.