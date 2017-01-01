ТАСС: Кокорин и Мамаев смогут подать ходатайство об УДО по прибытии в колонию

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после прибытия в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во ФСИН.

УДО может быть применено после фактического отбытия трети срока назначенного наказания за преступление средней тяжести, но не ранее чем через полгода после фактического отбытия наказания, пояснил источник.

Поскольку один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, то треть срока футболисты уже отбыли.

«Таким образом, фактически они смогут подать ходатайство об УДО по прибытии к месту лишения свободы, поскольку ходатайства рассматриваются по месту отбытия наказания. Единственное, администрация колонии не сможет дать рекомендацию о применении или неприменении к ним УДО, но может быть учтена характеристика из СИЗО», – добавил источник ТАСС.