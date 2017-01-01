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    ТАСС: Кокорин и Мамаев смогут подать ходатайство об УДО по прибытии в колонию

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после прибытия в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во ФСИН.

    УДО может быть применено после фактического отбытия трети срока назначенного наказания за преступление средней тяжести, но не ранее чем через полгода после фактического отбытия наказания, пояснил источник.

    Поскольку один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, то треть срока футболисты уже отбыли.

    «Таким образом, фактически они смогут подать ходатайство об УДО по прибытии к месту лишения свободы, поскольку ходатайства рассматриваются по месту отбытия наказания. Единственное, администрация колонии не сможет дать рекомендацию о применении или неприменении к ним УДО, но может быть учтена характеристика из СИЗО», – добавил источник ТАСС.

    • В четверг суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева и оставил приговор в силе.
    • 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам.
    • Фигуранты дела находятся в СИЗО с 11 октября прошлого года.
    • Ранее адвокат Андрей Ромашов заявил, что футболисты не имеют права на условно-досрочное освобождение.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1021

      Фанат Рубина 27 минут назад

      пусть сидят лучше!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4940

      prezent2017 > Фанат Рубина 14 минут назад

      Казанских рукоразводителей, что 40 евролямов украли на трансфертах в Рубин, вот кого посадить надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4940

      prezent2017 28 минут назад

      Надо подавать, Зенит и быки в ЛЧ играют!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15941

      сапёр75 34 минуты назад

      Да уже пора их оставить в покое , и дать положенное досидеть до конца .А то всё дёргают , дёргают по судам ))

      1
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      Рейтинг: +1550

      neveldomha 58 минут назад

      Адвокат утверждает не может, а ТАСС с фсиновсим источником говорит может. Есть такое подозрение, что ребята решили вместо адвоката, заплатить источнику. Доперло до них наконец-то!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +338

      Звезда запаса 1 час назад

      Надежда - это ошибка.

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