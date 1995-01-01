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    Адвокат Ромашов: «Кокорин и Мамаев не имеют права на условно-досрочное освобождение»

    Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, может ли его клиент и Павел Мамаев рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Сегодня, 13 июня, суд отклонил апелляцию осужденных.

    «Права на УДО ребята не имеют. В 2016 году пленум Верховного суда постановил, что с момента прибытия в колонию осуждeнный должен отбыть там минимум шесть месяцев, чтобы доказать поведением, что он встал на путь исправления, поскольку содержание в СИЗО не отвечает целям и задачам перевоспитания преступников. Написать заявление любой может, но оно априори не будет удовлетворено», – сказал Ромашов.

    • 8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • До конца июня все четверо отправятся в колонию общего режима.
    • Осенью компания избила двух человек в Москве.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +893

      Иван_Невский 23 минуты назад

      а шпаку денег тоже присудили заплатить? что то не пишут вроде там 80 лямов озвучивали? сколько стоит зуб шпака

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