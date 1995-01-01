Адвокат Ромашов: «Кокорин и Мамаев не имеют права на условно-досрочное освобождение»

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, может ли его клиент и Павел Мамаев рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Сегодня, 13 июня, суд отклонил апелляцию осужденных.

«Права на УДО ребята не имеют. В 2016 году пленум Верховного суда постановил, что с момента прибытия в колонию осуждeнный должен отбыть там минимум шесть месяцев, чтобы доказать поведением, что он встал на путь исправления, поскольку содержание в СИЗО не отвечает целям и задачам перевоспитания преступников. Написать заявление любой может, но оно априори не будет удовлетворено», – сказал Ромашов.