Адвокат Ромашов: «Кокорин и Мамаев не имеют права на условно-досрочное освобождение»

а шпаку денег тоже присудили заплатить? что то не пишут вроде там 80 лямов озвучивали? сколько стоит зуб шпака
Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, может ли его клиент и Павел Мамаев рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Сегодня, 13 июня, суд отклонил апелляцию осужденных.
«Права на УДО ребята не имеют. В 2016 году пленум Верховного суда постановил, что с момента прибытия в колонию осуждeнный должен отбыть там минимум шесть месяцев, чтобы доказать поведением, что он встал на путь исправления, поскольку содержание в СИЗО не отвечает целям и задачам перевоспитания преступников. Написать заявление любой может, но оно априори не будет удовлетворено», – сказал Ромашов.
- 8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- До конца июня все четверо отправятся в колонию общего режима.
- Осенью компания избила двух человек в Москве.