Ди Марцио: Лэмпард сменит Сарри в «Челси»

«Челси» уладил все детали разрыва контракта с главным тренером Маурицио Сарри. Итальянец, как сообщают СМИ, отправляется подписывать соглашение с «Ювентусом».

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио информирует, что «Челси» не торопился отпускать Сарри из-за поиска ему замены. Теперь она найдена: в клуб в качестве главного тренера придет Фрэнк Лэмпард, сейчас работающий в «Дерби Каунти».