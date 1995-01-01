Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Ди Марцио: Лэмпард сменит Сарри в «Челси»

    «Челси» уладил все детали разрыва контракта с главным тренером Маурицио Сарри. Итальянец, как сообщают СМИ, отправляется подписывать соглашение с «Ювентусом».

    Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио информирует, что «Челси» не торопился отпускать Сарри из-за поиска ему замены. Теперь она найдена: в клуб в качестве главного тренера придет Фрэнк Лэмпард, сейчас работающий в «Дерби Каунти».

    • Тренерский опыт Лэмпарда – один год.
    • В качестве игрока Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год (429 матчей в АПЛ, 147 голов).
    • Вместе с «Челси» футболист брал Лигу чемпионов.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru