Ди Марцио: Лэмпард сменит Сарри в «Челси»

«Челси» уладил все детали разрыва контракта с главным тренером Маурицио Сарри. Итальянец, как сообщают СМИ, отправляется подписывать соглашение с «Ювентусом».
Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио информирует, что «Челси» не торопился отпускать Сарри из-за поиска ему замены. Теперь она найдена: в клуб в качестве главного тренера придет Фрэнк Лэмпард, сейчас работающий в «Дерби Каунти».
- Тренерский опыт Лэмпарда – один год.
- В качестве игрока Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год (429 матчей в АПЛ, 147 голов).
- Вместе с «Челси» футболист брал Лигу чемпионов.