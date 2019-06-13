Sky Sport Italia: «Ювентус» договорился о разрыве контракта Сарри с «Челси»

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прилетел в Лондон, чтобы помочь главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри разорвать контракт с клубом. В ближайшее время специалист должен возглавить туринцев.

Как пишет Sky Sport Italia, теперь все разногласия между Сарри и лондонцами исчерпаны. В ближайшие дни соглашение будет разорвано, и тренер переедет на родину.