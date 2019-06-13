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    Sky Sport Italia: «Ювентус» договорился о разрыве контракта Сарри с «Челси»

    Ранее сообщалось, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прилетел в Лондон, чтобы помочь главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри разорвать контракт с клубом. В ближайшее время специалист должен возглавить туринцев.

    Как пишет Sky Sport Italia, теперь все разногласия между Сарри и лондонцами исчерпаны. В ближайшие дни соглашение будет разорвано, и тренер переедет на родину.

    • Сарри пришел в «Челси» летом 2018 года из «Наполи».
    • Итальянец вместе с командой взял Лигу Европы.
    • В АПЛ «Челси» финишировал третьим.

    Источник: Sky Sport Italia

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