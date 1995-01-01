Карпов: «Люди из окружения «Локомотива» сказали Живоглядову отказаться от своего агента, если он хочет переехать в Москву»

Новичок «Локомотива» Дмитрий Живоглядов отказался от услуг своего агента Олега Артемова незадолго до перехода из «Уфы» в московский клуб. Как сообщил бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов, об этом его попросили люди из окружения железнодорожников.

«Локомотив» объявил о трансфере 25-летнего футболиста во вторник, 11 июня. По информации Карпова, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро, а зарплата россиянина – 840 тысяч евро в год.

«Еще недавно представителем Живоглядова был Олег Артемов. Он помог ему устроиться в «Уфу» и готовил его трансфер на повышение. Но вдруг игрок перехотел дружить с агентом и доверил дела отцу, человеку без юридического образования и понимания рынка.

По моей информации, ему это посоветовали люди из окружения «Локомотива». Кто именно точно, не знаю, могу только догадываться. А вот причина ясна: таким образом кто-то хочет нажиться на футболисте.

Живоглядову намекнули, что лучше отказаться от Артемова, если он хочет переехать в Москву. Парень согласился, но генеральному директору клуба Василию Кикнадзе стоит задуматься. Я обратился к нему с вопросом, не смутил ли его этот факт. Василий промолчал», – написал Карпов в телеграме.

Живоглядов – игрок «Локомотива»

РБК: «Локомотив» заплатил за трансфер Живоглядова почти 2 миллиона