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    Карпов: «Люди из окружения «Локомотива» сказали Живоглядову отказаться от своего агента, если он хочет переехать в Москву»

    Новичок «Локомотива» Дмитрий Живоглядов отказался от услуг своего агента Олега Артемова незадолго до перехода из «Уфы» в московский клуб. Как сообщил бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов, об этом его попросили люди из окружения железнодорожников.

    «Локомотив» объявил о трансфере 25-летнего футболиста во вторник, 11 июня. По информации Карпова, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро, а зарплата россиянина – 840 тысяч евро в год.

    «Еще недавно представителем Живоглядова был Олег Артемов. Он помог ему устроиться в «Уфу» и готовил его трансфер на повышение. Но вдруг игрок перехотел дружить с агентом и доверил дела отцу, человеку без юридического образования и понимания рынка.

    По моей информации, ему это посоветовали люди из окружения «Локомотива». Кто именно точно, не знаю, могу только догадываться. А вот причина ясна: таким образом кто-то хочет нажиться на футболисте.

    Живоглядову намекнули, что лучше отказаться от Артемова, если он хочет переехать в Москву. Парень согласился, но генеральному директору клуба Василию Кикнадзе стоит задуматься. Я обратился к нему с вопросом, не смутил ли его этот факт. Василий промолчал», – написал Карпов в телеграме.

    Живоглядов – игрок «Локомотива»

    РБК: «Локомотив» заплатил за трансфер Живоглядова почти 2 миллиона

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3342

      Diesel133 54 минуты назад

      Наверное, агент еще себе лимончик захотел, вот и послали его. И правильно сделали.

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