РБК: «Локомотив» заплатил за трансфер Живоглядова почти 2 миллиона

«Локомотив» объявил о трансфере защитника Дмитрия Живоглядова. По информации РБК, московский клуб заплатил за переход почти 2 миллиона евро.

В соглашении предусмотрены бонусы. С их учетом сумма трансфера может превысить 2 миллиона евро.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал трансфер:

«У нас в обороне достаточно опытные игроки и нужны ребята такого среднего поколения. Живоглядов проявил себя довольно неплохо. Он будет одним из игроков, на которых мы рассчитываем».