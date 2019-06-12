Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РБК: «Локомотив» заплатил за трансфер Живоглядова почти 2 миллиона

    «Локомотив» объявил о трансфере защитника Дмитрия Живоглядова. По информации РБК, московский клуб заплатил за переход почти 2 миллиона евро.

    В соглашении предусмотрены бонусы. С их учетом сумма трансфера может превысить 2 миллиона евро.

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал трансфер:

    «У нас в обороне достаточно опытные игроки и нужны ребята такого среднего поколения. Живоглядов проявил себя довольно неплохо. Он будет одним из игроков, на которых мы рассчитываем».

    • Контракт с футболистом рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он сыграл за «Уфу» в 29 матчах и отдал две голевые передачи.

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2019 00:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +320

      55together 12 июня 2019, 18:17

      Палыч знает. что на динамовцев можно положиться

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11