Тотти может покинуть «Рому» после 30 лет в клубе

Технический директор «Ромы» Франческо Тотти может покинуть клуб.

Тотти работал в паре с новым спортивным директором римлян Джанлукой Петрачи и негласно оказывал большее влияние на процессы в клубе.

Тем не менее продолжающееся сотрудничество президента «Ромы» Джеймса Паллотты с Франко Бальдини (внешним консультантом клуба) заставило Тотти пересмотреть свое будущее в команде.

Более того, 42-летний футболист был исключен из недавней встречи в Лондоне между Паллоттой, Бальдини, генеральным директором клуба Гвидо Фиенгой и новым главным тренером Паулу Фонсекой.

У Тотти напряженные отношения с Фиенгой. Также он недоволен общим направлением клуба.