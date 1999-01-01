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    Тотти может покинуть «Рому» после 30 лет в клубе

    Технический директор «Ромы» Франческо Тотти может покинуть клуб.

    Тотти работал в паре с новым спортивным директором римлян Джанлукой Петрачи и негласно оказывал большее влияние на процессы в клубе.

    Тем не менее продолжающееся сотрудничество президента «Ромы» Джеймса Паллотты с Франко Бальдини (внешним консультантом клуба) заставило Тотти пересмотреть свое будущее в команде.

    Более того, 42-летний футболист был исключен из недавней встречи в Лондоне между Паллоттой, Бальдини, генеральным директором клуба Гвидо Фиенгой и новым главным тренером Паулу Фонсекой.

    У Тотти напряженные отношения с Фиенгой. Также он недоволен общим направлением клуба.

    • В качестве игрока Тотти выступал за «Рому» с 1992-го по 2017 год. До этого в течение трех лет он играл за молодежную команду.

    Источник: Football Italia

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