Мартинес: «Азар использует свою задницу, чтобы обыграть соперника один в один»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о качествах полузащитника национальной команды Эдена Азара после перехода футболиста из «Челси» в «Реал».

«Он настолько низок, что использует свою задницу для обыгрыша соперника в ситуации один в один. Это то, чего не могут другие игроки. Это его центр тяжести.

У него багаж качеств и большой интерес к футболу. И это заранее позволяет ему всегда принимать лучшие решения.

Другое, чем он обладает, так это то, что на него не влияют эмоции. Даже слова людей о нем. Он очень спокойный и тихий.

Он сильно эволюционировал, но его самый большой прогресс – с точки зрения личности. Бельгийский футбол возложил ему огромную ответственность, и он отлично отреагировал на это.

Эден был звездой, капитаном команды, которая заняла третье место на чемпионате мира. И теперь мы знаем, что он готов стать лидером в любом проекте. Вокруг много известных имен, но вы должны изучить суть футболиста, то, как он влияет на свою команду.

Азар – драгоценный камень, потому что у него есть багаж качества и он играет в рамках структуры команды. Он находится на одном уровне с Неймаром или Мбаппе», – сказал Мартинес.

Азар перешел в «Реал» 7 июня, подписав контракт сроком до лета 2024 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 100 миллионов евро.

twit text — Goal (@goal) 13 июня 2019 г.

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