Мартинес: «Азар использует свою задницу, чтобы обыграть соперника один в один»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о качествах полузащитника национальной команды Эдена Азара после перехода футболиста из «Челси» в «Реал».
«Он настолько низок, что использует свою задницу для обыгрыша соперника в ситуации один в один. Это то, чего не могут другие игроки. Это его центр тяжести.
У него багаж качеств и большой интерес к футболу. И это заранее позволяет ему всегда принимать лучшие решения.
Другое, чем он обладает, так это то, что на него не влияют эмоции. Даже слова людей о нем. Он очень спокойный и тихий.
Он сильно эволюционировал, но его самый большой прогресс – с точки зрения личности. Бельгийский футбол возложил ему огромную ответственность, и он отлично отреагировал на это.
Эден был звездой, капитаном команды, которая заняла третье место на чемпионате мира. И теперь мы знаем, что он готов стать лидером в любом проекте. Вокруг много известных имен, но вы должны изучить суть футболиста, то, как он влияет на свою команду.
Азар – драгоценный камень, потому что у него есть багаж качества и он играет в рамках структуры команды. Он находится на одном уровне с Неймаром или Мбаппе», – сказал Мартинес.
- Азар перешел в «Реал» 7 июня, подписав контракт сроком до лета 2024 года.
- По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 100 миллионов евро.
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— Goal (@goal) 13 июня 2019 г.
«Реал» объявил о трансфере Азара
«Челси» никогда не проигрывал дома, если забивал Азар. Работало во всех турнирах