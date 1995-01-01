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    Мартинес: «Азар использует свою задницу, чтобы обыграть соперника один в один»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о качествах полузащитника национальной команды Эдена Азара после перехода футболиста из «Челси» в «Реал».

    «Он настолько низок, что использует свою задницу для обыгрыша соперника в ситуации один в один. Это то, чего не могут другие игроки. Это его центр тяжести.

    У него багаж качеств и большой интерес к футболу. И это заранее позволяет ему всегда принимать лучшие решения.

    Другое, чем он обладает, так это то, что на него не влияют эмоции. Даже слова людей о нем. Он очень спокойный и тихий.

    Он сильно эволюционировал, но его самый большой прогресс – с точки зрения личности. Бельгийский футбол возложил ему огромную ответственность, и он отлично отреагировал на это.

    Эден был звездой, капитаном команды, которая заняла третье место на чемпионате мира. И теперь мы знаем, что он готов стать лидером в любом проекте. Вокруг много известных имен, но вы должны изучить суть футболиста, то, как он влияет на свою команду.

    Азар – драгоценный камень, потому что у него есть багаж качества и он играет в рамках структуры команды. Он находится на одном уровне с Неймаром или Мбаппе», – сказал Мартинес.

    • Азар перешел в «Реал» 7 июня, подписав контракт сроком до лета 2024 года.
    • По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 100 миллионов евро.

    «Реал» объявил о трансфере Азара

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    Источник: Goal

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