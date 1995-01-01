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    Хавбек «Эмполи» Крунич близок к трансферу в «Милан»

    Как пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Милан» договорился о переходе полузащитника «Эмполи» Раде Крунича. Игрок дал согласие на трансфер, контракт будет рассчитан на четыре года.

    Миланцы заплатят «Эмполи» 8 миллионов евро (без учета бонусов). На следующую неделю запланировано медицинское обследование Крунича.

    • В минувшем сезоне Крунич провел 34 матча, забил пять голов, сделал столько же результативных пасов.
    • До «Эмполи» игрок выступал за «Верону».
    • «Эмполи» по итогам сезона вылетел в Серию В.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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