Хавбек «Эмполи» Крунич близок к трансферу в «Милан»

Как пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Милан» договорился о переходе полузащитника «Эмполи» Раде Крунича. Игрок дал согласие на трансфер, контракт будет рассчитан на четыре года.

Миланцы заплатят «Эмполи» 8 миллионов евро (без учета бонусов). На следующую неделю запланировано медицинское обследование Крунича.