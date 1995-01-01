Хавбек «Эмполи» Крунич близок к трансферу в «Милан»

Как пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Милан» договорился о переходе полузащитника «Эмполи» Раде Крунича. Игрок дал согласие на трансфер, контракт будет рассчитан на четыре года.
Миланцы заплатят «Эмполи» 8 миллионов евро (без учета бонусов). На следующую неделю запланировано медицинское обследование Крунича.
- В минувшем сезоне Крунич провел 34 матча, забил пять голов, сделал столько же результативных пасов.
- До «Эмполи» игрок выступал за «Верону».
- «Эмполи» по итогам сезона вылетел в Серию В.