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    Слуцкий: «Ко мне есть интерес в России. Но эксперимент не завершен, мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не отрицает, что к нему есть интерес со стороны российских клубов. При этом специалист не планирует покидать Европу.

    – Вы чувствуете интерес к себе со стороны работодателей российских клубов?

    – Да, конечно. Но пока эксперимент не завершен и мечта не умерла.

    – А какая у вас мечта?

    – Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока еще окончательно не рухнула. Еще есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться. Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России.

    • Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018 года.
    • По итогам сезона голландский клуб не попал в еврокубки.
    • До «Витесса» россиянин тренировал английский «Халл Сити».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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