Слуцкий: «Ко мне есть интерес в России. Но эксперимент не завершен, мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не отрицает, что к нему есть интерес со стороны российских клубов. При этом специалист не планирует покидать Европу.

– Вы чувствуете интерес к себе со стороны работодателей российских клубов?

– Да, конечно. Но пока эксперимент не завершен и мечта не умерла.

– А какая у вас мечта?

– Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока еще окончательно не рухнула. Еще есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться. Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России.