Медведев – о скандале Лунева во «Внуково»: «Планирую побеседовать с Андреем»

Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации. Ситуацию прокомментировал генеральный директор зенитовцев Александр Медведев.

«Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться», – цитирует функционера ТАСС.