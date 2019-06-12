Лунев – о скандале во «Внуково»: «Мы никого не трогали, никому не мешали»

Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации. Ситуацию прокомментировал и сам спортсмен.
«Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время.
Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали», – сказал игрок РЕН ТВ.
- На Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
- Футболист устроил скандал в компании вратаря бахчисарайского «Кызылташа» Дмитрия Волкотруба.
- Лунев – действующий чемпион России.