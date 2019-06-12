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    Лунев – о скандале во «Внуково»: «Мы никого не трогали, никому не мешали»

    Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации. Ситуацию прокомментировал и сам спортсмен.

    «Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время.

    Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали», – сказал игрок РЕН ТВ.

    • На Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
    • Футболист устроил скандал в компании вратаря бахчисарайского «Кызылташа» Дмитрия Волкотруба.
    • Лунев – действующий чемпион России.

    Источник: РЕН ТВ

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