Лукаку: «Конте – лучший тренер в мире»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отозвался о главном тренере «Интере» Антонио Конте. Футболист может перейти в итальянский клуб.
«Я всегда симпатизировал Серии А, люблю Италию. Чемпионат стал еще лучше с приездом Криштиану Роналду. Для меня хорошо, что Антонио Конте пришел в «Интер», это лучший тренер в мире, на мой взгляд. Конте знает, что я так думаю о нем», – сказал Лукаку.
- В сезоне-2018/19 бельгиец провел за «Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до 2022 года с возможностью продления еще на сезон.
- Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 85 миллионов евро.