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    Лукаку: «Конте – лучший тренер в мире»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отозвался о главном тренере «Интере» Антонио Конте. Футболист может перейти в итальянский клуб.

    «Я всегда симпатизировал Серии А, люблю Италию. Чемпионат стал еще лучше с приездом Криштиану Роналду. Для меня хорошо, что Антонио Конте пришел в «Интер», это лучший тренер в мире, на мой взгляд. Конте знает, что я так думаю о нем», – сказал Лукаку.

    • В сезоне-2018/19 бельгиец провел за «Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до 2022 года с возможностью продления еще на сезон.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 85 миллионов евро.

    Источник: Sport Mediaset

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