Лукаку: «Конте – лучший тренер в мире»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отозвался о главном тренере «Интере» Антонио Конте. Футболист может перейти в итальянский клуб.

«Я всегда симпатизировал Серии А, люблю Италию. Чемпионат стал еще лучше с приездом Криштиану Роналду. Для меня хорошо, что Антонио Конте пришел в «Интер», это лучший тренер в мире, на мой взгляд. Конте знает, что я так думаю о нем», – сказал Лукаку.