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    «Зенит»: «Конфликт, в который был втянут Лунев, исчерпан. Ситуация спровоцировала лишние эмоции»

    Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации. Санкт-петербургский клуб также подтвердил конфликтную ситуацию.

    «В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунeв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы.

    Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности», – рассказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

    • На Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
    • Футболист устроил скандал в компании вратаря бахчисарайского «Кызылташа» Дмитрия Волкотруба.
    • Лунев – действующий чемпион России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:03
    Комментарии19
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      Рейтинг: +475

      Киркинитидец 8 минут назад

      да ладно вам ребятишки! футболу нет, а писять надо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6166

      ufos73 18 минут назад

      Ага по версии бомжей, самолет вообще надо было задержать, ведь сам Лунев Чемпион России опаздывает! )))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Ximerych 18 минут назад

      Звезду поймал, сучёк. Кто Я !!! Чмо второсортное

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      serhio80 21 минуту назад

      Гыгы) это что же, сотрудники питерской авиакомпании не узнали самого! Лунева? Грядет что-то темное, грядут увольнения) ну и в Зенит на лавку что-то темное грядет, поржать над виражом)

      1
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      Рейтинг: +475

      Киркинитидец 24 минуты назад

      на бомбе наклепали новую табулку... спартак и красныйдар -навылет! кони пятые... ураааааа!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6376

      KLIM777 43 минуты назад

      Главное., что сборная не опоздала на ЕВРО

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      латунный сепаратист 46 минут назад

      писец зажрались наши чемпионы

      2
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      Рейтинг: +4947

      prezent2017 > латунный сепаратист 45 минут назад

      Чё, раз чемпион, пивца тяпнуть нельзя? В отпуске!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +677

      латунный сепаратист > prezent2017 43 минуты назад

      можно и самолёт угнать всё равно отмажут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4947

      prezent2017 > латунный сепаратист 40 минут назад

      Да брось ты. За удар стулом чуть 6 лет не пришили. А тут с сотрудником авиакомпании поругался, ну тот и капнул полицаям, что пьяный мол. Тебе такое в жизни не встречалось?

      0
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      Рейтинг: +677

      латунный сепаратист > prezent2017 36 минут назад

      они ведь знают что их отмажут вот им и пофиг всё .

      -1
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      Рейтинг: +475

      Киркинитидец > prezent2017 28 минут назад

      можно! только дома , и желательно под кроватью... с тараканами! так безопасно.

      0
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      Рейтинг: +4947

      prezent2017 50 минут назад

      Провокации продолжаются!

      1
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      Рейтинг: +644

      Измайловский Кочегар 53 минуты назад

      Лунёв: мне абонемент на год, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +1853

      aaaaahhhh 1 час назад

      ну а как же иначе! все схвачено!

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