«Зенит»: «Конфликт, в который был втянут Лунев, исчерпан. Ситуация спровоцировала лишние эмоции»

Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации. Санкт-петербургский клуб также подтвердил конфликтную ситуацию.

«В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунeв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы.

Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности», – рассказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.