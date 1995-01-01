Черчесов: «Кудряшов – свободный агент, и к нему почему-то никто пока не обратился»

Защитник Федор Кудряшов прекратил выступления за турецкий «Истанбул». Такую информацию после матча четвертого тура отбора Евро-2020 сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Федор – ответственный, серьезный парень. В Турции он очень раскрепостился. Он проводит великолепный сезон, это игрок, который дает результат.

Говорят, что это дефицитная позиция в России. Но он свободный агент, и почему-то никто пока не обратился к нему. Может, поэтому так хорошо играл?!» – сказал тренер.