Черчесов: «Кудряшов – свободный агент, и к нему почему-то никто пока не обратился»

4 раза второй в россии и в турции тоже вроде вторым стал.Теперь понятно почему его никто не зовёт)
Защитник Федор Кудряшов прекратил выступления за турецкий «Истанбул». Такую информацию после матча четвертого тура отбора Евро-2020 сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Федор – ответственный, серьезный парень. В Турции он очень раскрепостился. Он проводит великолепный сезон, это игрок, который дает результат.
Говорят, что это дефицитная позиция в России. Но он свободный агент, и почему-то никто пока не обратился к нему. Может, поэтому так хорошо играл?!» – сказал тренер.
- В течение 2019 года Кудряшов провел за «Истанбул» восемь матчей, забил гол.
- За карьеру защитник больше всего встреч провел за «Ахмат» (2012-2015 годы, 70 игр в РПЛ).
- Главное достижение в карьере – второе место в РПЛ (четыре раза).