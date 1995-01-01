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    Черчесов: «Кудряшов – свободный агент, и к нему почему-то никто пока не обратился»

    Защитник Федор Кудряшов прекратил выступления за турецкий «Истанбул». Такую информацию после матча четвертого тура отбора Евро-2020 сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    «Федор – ответственный, серьезный парень. В Турции он очень раскрепостился. Он проводит великолепный сезон, это игрок, который дает результат.

    Говорят, что это дефицитная позиция в России. Но он свободный агент, и почему-то никто пока не обратился к нему. Может, поэтому так хорошо играл?!» – сказал тренер.

    • В течение 2019 года Кудряшов провел за «Истанбул» восемь матчей, забил гол.
    • За карьеру защитник больше всего встреч провел за «Ахмат» (2012-2015 годы, 70 игр в РПЛ).
    • Главное достижение в карьере – второе место в РПЛ (четыре раза).

    Источник: РФС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +125

      GSmall 37 секунд назад

      4 раза второй в россии и в турции тоже вроде вторым стал.Теперь понятно почему его никто не зовёт)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +747

      GermanVo 1 минуту назад

      Федя - дно. Если не брать последние два матча с ущербными соперниками, левый фланг защиты с Кудряшовым, самый провальный в нашей сборной. А пёс его постоянно пристроить куда-то хочет. Что за протекционизм?? Не понимаю.

      0
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      Рейтинг: +3744

      Спартач80 4 минуты назад

      Ну в сборной он на первых ролях...Снизу отписавшиеся,вспомните Игнашевича,а не несите пургу...В середняках он точно не затеряется...

      -1
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      Рейтинг: +2417

      Fan Loko mik 42 минуты назад

      Феде пора на покой, даже в качестве свободного агента он нах ни кому не нужен, кроме конечно усача, который в нём души не чает!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -243

      Sanek85 46 минут назад

      Ну вот, свободный агент будет играть в основе у тебя, а лучший нападающий РФПЛ будет сидеть в запасе!

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