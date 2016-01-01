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    Европейские клубы предложат УЕФА расширить ЛЧ до 40 или 48 команд

    Европейские клубы собираются обратиться к УЕФА с предложением о расширении Лигу чемпионов.

    Они предложат вариант с увеличением числа команд в турнире с 2024 года до 40. В этом случае соревнование будет проходить в формате восемь групп по пять клубов. Как и ранее две лучших команды из каждой группы получат путевки в плей-офф.

    Если УЕФА не устроит такой вариант, клубы предложат расширить Лигу 48 команд: восемь групп по шесть клубов.

    Все предложения должны быть представлены УЕФА на саммите клубов 11 сентября.

    Ранее президент «Ювентуса» и председатель Европейской ассоциации клубов Андреа Аньелли предложил формат ЛЧ, при котором в ней появятся несколько дивизионов. При этом он хотел, чтобы 24 из 32-х клубов прошлого розыгрыша сохранили свои позиции в следующем сезоне, независимо от того, квалифицируются они в ЛЧ по итогам национального чемпионата или нет.

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    Источник: The Mirror

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      55together 1 минуту назад

      Дешевеет турнир...

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