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    Лукаку: «Знаю ли я что-то о своем будущем? Да. Лето будет насыщенным»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку заявил, что его ждет насыщенное лето.

    Ранее СМИ сообщили об интересе к игроку со стороны «Интера».

    «Я собираюсь приятно провести время с семьей и отдохнуть. Потом приму лучшее решение для моей карьеры. Знаю ли я уже что-нибудь? Да.

    У меня есть контракт с «Манчестер Юнайтед», поэтому я поговорю с моим агентом Федерико Пасторелло, чтобы принять лучшее решение. Я ожидаю насыщенного лета», – сказал Лукаку.

    • В сезоне-2018/19 бельгиец провел за «Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до 2022 года с возможностью продления еще на сезон.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 85 миллионов евро.

    SportMediaset: «МЮ» требует у «Интера» 70 миллионов за Лукаку. Игрок уже согласовал контракт с новым клубом

    «ПСЖ» интересуется Лукаку

    Источник: Football Italia

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