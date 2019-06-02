«ПСЖ» интересуется Лукаку

Дык...вроде ж...в Интер ужо?
«ПСЖ» заинтересован в нападающем «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Парижане рассматривают 26-летнего футболиста как одного из кандидатов на замену Эдинсону Кавани, который может уйти в «Атлетико» этим летом.
«МЮ» хочет получить за трансфер бельгийца 80 миллионов фунтов стерлингов. «ПСЖ», в свою очередь, в идеале предпочитает заплатить меньше из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
- На Лукаку также претендует «Интер».
- В сезоне-2018/19 форвард провел за «Юнайтед» 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.