Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    «ПСЖ» интересуется Лукаку

    «ПСЖ» заинтересован в нападающем «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

    Парижане рассматривают 26-летнего футболиста как одного из кандидатов на замену Эдинсону Кавани, который может уйти в «Атлетико» этим летом.

    «МЮ» хочет получить за трансфер бельгийца 80 миллионов фунтов стерлингов. «ПСЖ», в свою очередь, в идеале предпочитает заплатить меньше из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

    • На Лукаку также претендует «Интер».
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за «Юнайтед» 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Daily Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2019 17:32
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77120
    #4
    zigbert
    71287
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru