«ПСЖ» интересуется Лукаку

«ПСЖ» заинтересован в нападающем «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Парижане рассматривают 26-летнего футболиста как одного из кандидатов на замену Эдинсону Кавани, который может уйти в «Атлетико» этим летом.

«МЮ» хочет получить за трансфер бельгийца 80 миллионов фунтов стерлингов. «ПСЖ», в свою очередь, в идеале предпочитает заплатить меньше из-за проблем с финансовым фэйр-плей.