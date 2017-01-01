Агент Карлиньоса: «Думаю, переход игрока в «Динамо» – вопрос одной недели»

Футбольный агент Пауло Аффонсо, представляющий интересы нападающего «Лугано» Карлиньоса Жуниора, сообщил, что в ближайшее время 24-летний футболист может перейти в «Динамо».
«Мы находимся в контакте с генеральным директором Юрием Белкиным и главным тренером Дмитрием Хохловым. Они подтвердили интерес «Динамо». Знаю, что московские скауты несколько раз приезжали на матчи «Лугано».
Сейчас Карлиньос в отпуске, но занимается по два раза в день. Бегает по четыре километра на пляже и работает в зале. Он хочет приехать готовым. Думаю, что трансфер в «Динамо» – это вопрос одной недели», – сказал Аффонсо.
- Бразилец перешел в «Лугано» из «Ботафого» в январе 2017 года.
- В минувшем сезоне форвард провел за швейцарский клуб 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 15 мячей и шесть результативных передач.
- Контракт Карлиньоса с «Лугано» рассчитан до лета 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.