Агент Карлиньоса: «Думаю, переход игрока в «Динамо» – вопрос одной недели»

Футбольный агент Пауло Аффонсо, представляющий интересы нападающего «Лугано» Карлиньоса Жуниора, сообщил, что в ближайшее время 24-летний футболист может перейти в «Динамо».

«Мы находимся в контакте с генеральным директором Юрием Белкиным и главным тренером Дмитрием Хохловым. Они подтвердили интерес «Динамо». Знаю, что московские скауты несколько раз приезжали на матчи «Лугано».

Сейчас Карлиньос в отпуске, но занимается по два раза в день. Бегает по четыре километра на пляже и работает в зале. Он хочет приехать готовым. Думаю, что трансфер в «Динамо» – это вопрос одной недели», – сказал Аффонсо.