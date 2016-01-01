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    Ди Марцио: «ПСЖ» закроет сделку по де Лигту в течение ближайших двух дней

    «ПСЖ» близок к завершению сделки по защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, трансфер совершится в течение ближайших двух дней, когда спортивный директор парижан Антеро Энрике встретится с агентом футболиста Миной Райолой.

    Также сообщается, если нынешний спортивный директор «Милана» Леонардо вернется в «ПСЖ», то сделка будет неизбежна.

    Кроме парижан на защитника претендует «Барселона».

    • Де Лигт сказал, что он подумает о трансфере во время отпуска.
    • Игрок также заявил, что для перехода в «Барселону может быть «еще не время».

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2918

      dinar7777dinar 42 минуты назад

      До Марцио журналистик. Оф инфу ждём а пока твои слова в топку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      slayleks74 1 час назад

      Достали уже новости о этой малолетней проститутке.Хочет и рыбку съесть и на фиг сесть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3091

      ivan-football-fan > slayleks74 52 минуты назад

      И рыбку и на ... сесть - это, скорее, про ПОЛИТИКОВ)))
      Малоетним просттуткам не до жиру, быть бы живу...+

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