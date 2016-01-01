Ди Марцио: «ПСЖ» закроет сделку по де Лигту в течение ближайших двух дней

До Марцио журналистик. Оф инфу ждём а пока твои слова в топку.
«ПСЖ» близок к завершению сделки по защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, трансфер совершится в течение ближайших двух дней, когда спортивный директор парижан Антеро Энрике встретится с агентом футболиста Миной Райолой.
Также сообщается, если нынешний спортивный директор «Милана» Леонардо вернется в «ПСЖ», то сделка будет неизбежна.
Кроме парижан на защитника претендует «Барселона».
- Де Лигт сказал, что он подумает о трансфере во время отпуска.
- Игрок также заявил, что для перехода в «Барселону может быть «еще не время».