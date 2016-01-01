Ди Марцио: «ПСЖ» закроет сделку по де Лигту в течение ближайших двух дней

«ПСЖ» близок к завершению сделки по защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, трансфер совершится в течение ближайших двух дней, когда спортивный директор парижан Антеро Энрике встретится с агентом футболиста Миной Райолой.

Также сообщается, если нынешний спортивный директор «Милана» Леонардо вернется в «ПСЖ», то сделка будет неизбежна.

Кроме парижан на защитника претендует «Барселона».