Catalunya Radio: «Барселона» согласовала трансфер де Лигта за 75 миллионов. Теперь игрок должен принять решение

Да. Именно в Барсе его будущая карьера. Ван дер Бика к ним еще с Де Йонгом и пошла бы новая история.
«Аякс» и «Барселона» согласовали траснфер защитника Матйеса де Лигта, сообщает сайт испанской радиостанции Catalunya Radio.
Журналист Ориоль Доменек в эфире программы El club de la Mitjanit сказал, что «Барселона» заплатит за переход 75 миллионов евро. Теперь футболист должен принять решение о трансфере.
- Де Лигт сказал, что он подумает о трансфере во время отпуска. Игрок сказал, что для перехода в «Барселону может быть «еще не время».
- Также футболистом интересуется «ПСЖ».