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    Catalunya Radio: «Барселона» согласовала трансфер де Лигта за 75 миллионов. Теперь игрок должен принять решение

    «Аякс» и «Барселона» согласовали траснфер защитника Матйеса де Лигта, сообщает сайт испанской радиостанции Catalunya Radio.

    Журналист Ориоль Доменек в эфире программы El club de la Mitjanit сказал, что «Барселона» заплатит за переход 75 миллионов евро. Теперь футболист должен принять решение о трансфере.

    • Де Лигт сказал, что он подумает о трансфере во время отпуска. Игрок сказал, что для перехода в «Барселону может быть «еще не время».
    • Также футболистом интересуется «ПСЖ».

    Источник: Catalunya Radio

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6363

      KLIM777 18 минут назад

      Да. Именно в Барсе его будущая карьера. Ван дер Бика к ним еще с Де Йонгом и пошла бы новая история.

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