Catalunya Radio: «Барселона» согласовала трансфер де Лигта за 75 миллионов. Теперь игрок должен принять решение

«Аякс» и «Барселона» согласовали траснфер защитника Матйеса де Лигта, сообщает сайт испанской радиостанции Catalunya Radio.

Журналист Ориоль Доменек в эфире программы El club de la Mitjanit сказал, что «Барселона» заплатит за переход 75 миллионов евро. Теперь футболист должен принять решение о трансфере.