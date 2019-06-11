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    Агент Фернандеша: «Новость о переходе игрока в «Гезтепе» – неправда. Рано говорить, что его не будет в «Локомотиве»

    Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, опроверг информацию о переходе 33-летнего футболиста в «Гезтепе».

    Сегодня СМИ сообщили, что португалец получил от турецкого клуба крупное предложение.

    «Новость о том, что Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в турецком «Гезтепе» – это неправда. Пока рано говорить, что Фернандеша точно не будет в «Локомотиве» на следующий сезон. Пока ничего конкретного про его будущее не могу сказать», – сказал Барбоза.

    • Контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает в этом месяце.
    • Хавбек перешел в московский клуб из «Бешикташа» в 2014 году.
    • В составе «Локомотива» футболист стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.

    Sport_inside: Фернандеш может продолжить карьеру в «Гезтепе»

    Источник: Sport24

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