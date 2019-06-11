Агент Фернандеша: «Новость о переходе игрока в «Гезтепе» – неправда. Рано говорить, что его не будет в «Локомотиве»

Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, опроверг информацию о переходе 33-летнего футболиста в «Гезтепе».

Сегодня СМИ сообщили, что португалец получил от турецкого клуба крупное предложение.

«Новость о том, что Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в турецком «Гезтепе» – это неправда. Пока рано говорить, что Фернандеша точно не будет в «Локомотиве» на следующий сезон. Пока ничего конкретного про его будущее не могу сказать», – сказал Барбоза.

Контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает в этом месяце.

Хавбек перешел в московский клуб из «Бешикташа» в 2014 году.

В составе «Локомотива» футболист стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.

Sport_inside: Фернандеш может продолжить карьеру в «Гезтепе»